В Таганроге возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям

Из-за соображений безопасности мероприятия прошли ограниченном формате. Скриншот из видео, опубликованного в MAX-канале Светланы Камбуловой.

В Таганроге, несмотря на частые налеты вражеских дронов в последние дни, состоялись памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы. Об этом глава города Светлана Камбулова написала в своем MAX-канале.

По ее словам, к монументам и братским могилам были торжественно возложены цветы и гирлянды. Основная церемония прошла у стелы «Город воинской славы». Ради безопасности жителей ее провели в ограниченном формате — участие приняли только сотрудники силовых ведомств, военные, депутаты, а также представители областного правительства и городской администрации.

Светлана Камбулова подчеркнула, что память о подвиге советского народа и правда о войне остаются главными ценностями, которые необходимо беречь, особенно сейчас, когда предпринимаются попытки исказить историю. Она отметила, что единство, проявленное предками в борьбе с фашизмом, и сегодня служит опорой для преодоления всех испытаний. Ключевая задача, по словам главы, — сохранить память о той страшной цене, которой был завоеван мир, и оставаться достойными героического поколения победителей.

