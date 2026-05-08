В Ростове МЧС объяснило происхождение столба дыма на левом берегу Дона

Густой дым, поднимающийся над левым берегом Дона, вызвал беспокойство у жителей Ростова. Встревоженные граждане делились кадрами в социальных сетях, задаваясь вопросом о происходящем.
Ситуацию оперативно прояснили в Главном управлении МЧС по региону. Как выяснилось, источником задымления стала сухая растительность. В ведомстве уточнили, что на локации работают пожарные расчеты.
Очаг возгорания находится в районе Чемордачки, где сейчас полыхает камыш. Несмотря на визуально пугающую картину, спасатели заверили: огонь не угрожает жилым постройкам и населенным пунктам.
В тушении задействована группировка сил в составе 20 человек личного состава и 5 единиц специальной техники.
