НовостиОбщество8 мая 2026 17:18

В Ростове МЧС объяснило происхождение столба дыма на левом берегу Дона

Дым над левобережьем Дона напугал ростовчан
Дмитрий КУТЕПОВ
Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Густой дым, поднимающийся над левым берегом Дона, вызвал беспокойство у жителей Ростова. Встревоженные граждане делились кадрами в социальных сетях, задаваясь вопросом о происходящем.

Ситуацию оперативно прояснили в Главном управлении МЧС по региону. Как выяснилось, источником задымления стала сухая растительность. В ведомстве уточнили, что на локации работают пожарные расчеты.

Очаг возгорания находится в районе Чемордачки, где сейчас полыхает камыш. Несмотря на визуально пугающую картину, спасатели заверили: огонь не угрожает жилым постройкам и населенным пунктам.

В тушении задействована группировка сил в составе 20 человек личного состава и 5 единиц специальной техники.

