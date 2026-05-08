Британия за год выдала россиянам более 40 тысяч виз

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В 2025 году Британия выдала россиянам более 40 тысяч виз, включая туристические. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси.

По его словам, уровень одобрения достиг 93%. Это высокий показатель по международным меркам. Если заявитель законопослушный, визу выдадут.

Посол напомнил, что Британия перешла на электронные визы по всему миру.

- Процесс стал проще. Нужно лишь один раз посетить визцентр. Паспорт остается у заявителя на руках, - объяснил посол.

Дипломат подчеркнул, что в отличие от некоторых стран Евросоюза, Британия не прекратила выдачу туристических виз россиянам. Посол заявил, что они сохранили визовый сервис. Как и Россия со своей стороны.

Кейси выразил надежду, что это продолжится. Он не хочет полностью отрезать граждан от контактов с Россией. При этом власти Британии не рекомендуют своим подданным посещать РФ в нынешних обстоятельствах.

