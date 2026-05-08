Волонтеры во Владикавказе спасли собак из «концлагеря»

Во Владикавказе волонтеры спасли животных, живших в собачьем «концлагере». Об этом рассказали наши коллеги из «КП – Северный Кавказ».

В издании уточнили, что заводчица держала собак в частном доме. Животные не знали чистоты, воды и нормальной еды. Их держали в клетках, прикованными цепями. Никто за ними не убирал, и животные болели в грязи.

Все вскрылось после того, как одна собака напала на хозяйку. Приехавшие люди отогнали животное и вызвали «скорую». Женщину госпитализировали.

Волонтеры нашли во дворе 13 собак и щенков. Они были истощены, больны и покалечены. Неделями не ели. Соседи рассказали, что женщина брала у них хлеб и кормила им собак.

Часть животных уже разобрали. Их лечат и ищут им новых хозяев. Остались метисы кане-корсо, алано с проблемами глаз и метис лабрадора. Им срочно нужны кураторы.

В отношении заводчицы готовят обращение в суд по статье о жестоком обращении с животными.

