После атаки БПЛА в Мясниковском районе Дона отменили мероприятия ко Дню Победы

В Мясниковском районе Ростовской области отменили массовые мероприятия в честь Дня Победы, запланированные на 9, 10 и 11 мая. Об этом сообщили в районной администрации.

- В связи с ночной воздушной атакой БПЛА на территории Чалтырского сельского поселения в целях вашей безопасности все массовые мероприятия, запланированные на 9–11 мая, отменяются! — прокомментировали в отделе культуры и молодёжной политики администрации.

Запланированные на выходные дни спортивные мероприятия также отменяются. Их перенесли на 15–22 мая.

Жителям района напомнили, что они в любое время могут возложить цветы, чтобы почтить память героев. Кроме того, можно поучаствовать в онлайн-акциях, например, «Наш Бессмертный полк» или», «Окна Победы», «Свеча Памяти».

Напомним, в результате атаки беспилотников в ночь на 8 мая в селе Чалтырь в Мясниковском районе было повреждено 50 домов. В границах поврежденных домов был введен режим ЧС, создана комиссия по оценке ущерба.

