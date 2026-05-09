В Ростове впервые за долгое время не провели Парад Победы

В Ростове проведут другие праздничные мероприятия

В Ростове-на-Дону впервые за долгое время не провели Парад Победы. Традиционное праздничное шествие и проезд техники не состоялись 9 Мая.

Тем не менее в донской столице проходят другие праздничные мероприятия. Так, в историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «День Победы». Посетители смогут увидеть военное оружие, посетить мастер-классы и кинопоказы. Музей истории города Ростова-на-Дону организует пешеходные экскурсии по маршруту «Дорогами Победы».

Напомним, с 11.00 до 13.00 казачий ансамбль будет исполнять песни с легендарной «полуторки». А с 13.00 до 17.00 по маршруту № 11 будет курсировать «Трамвай Победы».

Напомним, акция «Бессмертный полк» в этом году снова проходит в онлайн-формате. Ростовчан призвали размещать фотографии фронтовиков на автомобилях и в домах, а также публиковать в социальных сетях.

