Подписка
НовостиОбщество9 мая 2026 12:05

Четырехдневное штормовое предупреждение объявили на в Ростовской области 9 мая

В Ростовской области с 9 по 12 мая ожидаются ливни, град и штормовой ветер до 23 метров в секунду
Татьяна ТИХОНОВА
Ливни и грозы обещают в Ростове с вечера 9 мая до обеда вторника, 12 мая.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области во второй половине субботы, 9 мая, а также в воскресенье, понедельник и первую часть вторника, 10, 11 и 12 мая. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

– По данным Ростгидромета, с 14–16 часов 9 мая до конца суток, а также в течение 10 и 11 мая, ночью и днем 12 мая местами ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, – объясняют в экстренном ведомстве. – Пойдет сильный дождь, местами будет срываться ливень. Возможны грозы, град и усиление ветра с порывами до штормовых значений в 20–23 метров в секунду.

Жителей просят быть внимательными и осторожными.

