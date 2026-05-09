Ситуация в аэропортах юга России нормализовалась после атаки БПЛА на Ростов

Аэропорты юга России, работа которых была ограничена после атаки БПЛА на Ростов, действуют в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта.

По данным министерства, полеты возобновились, они осуществляются с учетом скорректированного графика. По состоянию на 11:00, с начала суток выполнено более 100 рейсов, всего до конца суток планируется 347 рейсов.

- Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают работу по настройке оборудования, с целью осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, — говорится в сообщении.

После атаки БПЛА в Мясниковском районе Дона отменили мероприятия ко Дню Победы

В Мясниковском районе в целях безопасности отказались от массовых мероприятий с 9 по 11 мая. (Подробности)