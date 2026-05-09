102-летний фронтовик Анна Фролова дала напутствие губернатору Юрию Слюсарю

В свои 102 года Анна Ивановна активна и полна оптимизма. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил с Днем Победы фронтовика из Ростова Анну Ивановну Фролову, которой уже 102 года. Об этом глава региона рассказал в своем канале в МАХ.

- Каждый раз такие встречи наполняют сердце теплом. Несмотря на возраст, у Анны Ивановны живой огонёк в глазах и неиссякаемый оптимизм, - губернатор рассказал, что это уже не первая встреча.

Анна Ивановна начала службу в 1943 году. Была в роте связи при 484-м батальоне аэродромного обслуживания ПВО. Участвовала в освобождении Малой земли и Новороссийска. Работала санитаркой в полевом госпитале. После войны почти 30 лет трудилась в ТАСС. Награждена медалями «За оборону Кавказа» и «За отвагу». В 2025 году ей присвоили звания Почетного гражданина Ростовской области и Ростова-на-Дону.

За чашкой чая ветеран поделилась воспоминаниями и дала напутствие главе региона. Они поговорили и о текущей ситуации. Губернатор заверил, что военные и службы делают все возможное для защиты области. Он с восхищением отметил силу духа фронтовиков, которые выстояли и построили мирную жизнь.

