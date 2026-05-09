На Дону ученые ВНИРО следят за начавшимся нерестом белуги

ВНИРО проводит научный мониторинг нерестовой кампании белуги. Фото: ВНИРО

В Ростовской области ученые следят за начавшимся нерестом белуги. О научном мониторинге рассказали в Центре аквакультуры Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Специалисты наблюдают за размножением белуги на «Донском осетровом заводе». Это особо ценный вид осетровых. В апреле 2026 года ученые изучили состояние производителей и их реакцию на гормональные стимулы. Они взяли пробы икры, чтобы позже оценить ее качество.

— Всего в этом году на заводе используют 25 самок белуги. Средняя масса каждой — 77 килограммов. Четыре из них уже нерестились раньше, — рассказали специалисты.

Перед началом кампании специалисты заранее подобрали оптимальные пары для скрещивания. Для этого использовали генетические данные.

Как отмечено в отчете, завод, на котором ведется наблюдение, — единственное хозяйство в России, которое выпускает молодь белуги в дикую природу по госзаданию. В 2026 году здесь также планируют выращивать осетра русского, севрюгу и стерлядь. Ученые будут наблюдать за каждым этапом и давать рекомендации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые предупредили о возможных заморах рыбы в Таганрогском заливе с 12 июля

Замор рыбы ожидается в Таганрогском заливе с середины июля до конца августа 2026 года (подробнее)