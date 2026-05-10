Кабинеты ИЗО, музыки и физики оснастили в школах Таганрога

В школах Таганрога закупили пианино, телескопы и планшетные компьютеры для уроков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге продолжают оснащать школьные кабинеты в рамках регионального проекта «Все лучшее — детям». Проект стартовал в 2025 году и идет поэтапно. Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

В первый год обновили кабинеты ОБЗР и технологии. В 2026 году очередь дошла до кабинетов ИЗО, музыки и физики. В следующем году планируют оснастить классы математики, информатики, химии и биологии.

Так, для уроков ИЗО закупили гипсовые модели, муляжи, чертежные линейки, планшетные компьютеры, портреты художников и репродукции картин. Для музыки — пианино, музыкальный центр, наборы шумовых и народных инструментов, портреты композиторов. В кабинеты физики — лабораторные столы, приборы для опытов, а также образовательный модуль по астрономии: виртуальный планетарий, модель движения планет и телескоп.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мечтал об этом всю жизнь»: Боец из Ростовской области после СВО пошел работать в школу и выиграл конкурс «Учитель года»