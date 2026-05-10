В парках Ростова прошли концерты, выставки оружия и мастер-классы ко Дню Победы

В Ростове в День Победы в парках прошли праздничные мероприятия. Об этом рассказали в городской администрации.

В парке имени Горького организовали выставку старинных автомобилей, мотоциклов и оружия. Здесь же угощали солдатской кашей и горячим чаем. А в зоопарке провели показательные кормления животных, мастер-класс «Победная открытка», показали фильм «Зоопарк в годы войны» и выставку «Освободителям Ростова».

В парке 1 Мая состоялись поэтический фестиваль «Майские звезды» и вечер с оркестром «Танец Победы». В парке «Левобережный» прошли музыкально-патриотические и интеллектуальные состязания под девизом «Славься, Отчество!», а также мастер-класс «Гвоздика Победы».

Выставки стрелкового оружия времен войны и солдатского снаряжения стали главными точками притяжения в парке Островского.

