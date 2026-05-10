В Ростове День Победы отметили без парада

Ростовчане отметили День Победы без парада, зато с ретроавтомобилями, песнями и солдатской кашей.

9 Мая в Ростове прошел без традиционного военного парада. Но праздничная программа для жителей все же была.

Так, у парка Горького показывали ретроавтомобили и раздавали солдатскую кашу. По городу курсировали трамвай и «полуторка», где певцы и музыканты исполняли песни прямо на ходу.

Многие горожане в этот день пришли к мемориалам, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам.

