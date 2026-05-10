Возгорание на мусорном полигоне произошло в Новочеркасске

В Новочеркасске на мусорном полигоне загорелись отходы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске на мусорном полигоне произошло возгорание отходов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Открытое пламя охватило около 100 квадратных метров, еще на 200 квадратах наблюдается тление.

Сейчас на месте идет ликвидация очагов горения. Как сказано в сообщении, рабочие используют метод пересыпки грунтом. Но ситуацию осложняют два фактора: сильный ветер и сложный рельеф полигона.

Всего задействовано девять единиц спецтехники.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сказал, что познакомился с девушкой, а потом арестовали»: Найден мужчина из Ростовской области, который пропал в Таиланде