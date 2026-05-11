Челябинский застройщик планирует работы на двух локациях в Ростове

Организация займется девелопментом в двух локациях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский застройщик планирует строительство в Ростове-на-Дону, передает «Город N».

Предполагается, что в донской столице будет работать дочерняя компания ПАО «АПРИ». Организация займется девелопментом в двух локациях, в центре и на левом берегу Дона.

Заявленная общая площадь планируемых объектов составляет около 150 тысяч кв. метров. Предварительно, планируются инвестиции в 5 млрд рублей. Другие детали неизвестны, говорится в публикации издания «Город N».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Два разворота на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области закроют в мае

Дорожники с 14 мая закроют два разворота на М-4 «Дон» под Новошахтинском (подробности)