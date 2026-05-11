Ряд СНТ и микрорайон Военвед в Ростове остались без электричества 11 мая

Восстановить подачу электроэнергии пообещали в течение трех часов после отключения.

Ряд садовых товариществ и микрорайон Военвед в Ростове-на-Дону частично остались без электричества после технологического нарушения в сети. Об этом 11 мая сообщили в АО «Донэнерго».

В 14:21 под временное отключение попали: СНТ «Донстрой», «Бытовик», «Рыбник», ДНТ «Садовод-Любитель», СТ «Кумжинское».

В 16:46 отключения зафиксировали в границах: Змеевская балка, Зоологическая, мкр Военвед, а также в ДНТ «Геолог», «Ромашка», СТ «Авангард-2», СНТ «Донподход», «Горизонт-10», «Коммунар», «Светлый путь», «Строитель», «РГУ».

Восстановить подачу электроэнергии пообещали в течение трех часов после отключения. Электричество вернут без предупреждения.

