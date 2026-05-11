Оранжевый и желтый уровни опасности ввели в Ростовской области из-за погоды

Штормовое предупреждение сохранится до вечера 12 мая.

Оранжевый и желтый уровни опасности ввели в Ростовской области из-за ухудшения погоды. Информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.

Штормовое предупреждение о дождях с грозами, градом и ветром до 20-23 м/с сохранится до вечера 12 мая. При этом грозы и ветер также прогнозируют до 14 мая.

Также всем советуют быть осторожными во время тумана, он ожидается местами по области с 22 часов 11 мая до 9 утра 12 мая. Параллельно с этим до завтра будет действовать предупреждение о пожарной опасности.

Напомним, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду», оранжевый - «опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесения ущерба».

