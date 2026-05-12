БПЛА сбили в Миллеровском районе в ночь на 12 апреля

В ночь на 12 апреля силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. БПЛА сбили в Миллеровском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Как сказано в сообщении, нформация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала.
– В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! – добавил губернатор.
