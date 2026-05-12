Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Новочеркасске

Новочеркасцы помогли полиции найти пропавшую 16-летнюю девушку.

В Новочеркасске нашли 16-летнюю девушку, которая пропала 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Известно, что подросток исчезла около шести вечера. Она не вернулась с автобусной остановки. Местонахождение подростка удалось установить сотрудникам полиции благодаря информации от жителей.

Сейчас девушка доставлена в отдел полиции и передана законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в ситуации.

