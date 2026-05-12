На ремонт мемориала Павшим воинам в Ростове выделят почти 12 миллионов рублей

Мемориал Павшим воинам в Ростове отремонтируют за 11,9 миллиона рублей до 31 октября.

В Ростове отремонтируют мемориальный комплекс Павшим воинам. На эти работы выделят 11,9 миллиона рублей. Конкурс на поиск подрядчика состоится 19 мая. По условиям тендера, все работы нужно закончить до 31 октября. Об этом говорится на сайте Госзакупок.

В документации перечислены дефекты мемориала. Так, плиты мощения местами разошлись по швам, растрескались и потеряли фрагменты. Также есть просадка основания, в швах пробивается трава. Подрядчику предстоит отремонтировать лестницы и само покрытие. Полный перечень повреждений указан в техническом задании.

