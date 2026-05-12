НовостиПроисшествия12 мая 2026 7:02

Под Ростовом произошло смертельное ДТП с участием легковой машины и автобуса

В Ростовской области водитель легковой иномарки погибла в ДТП с автобусом
Ангелина СКИБА
Водителей просят быть осторожными за рулем.

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Смертельное ДТП с участием легковой машины и рейсового автобуса произошло на участке трассы Ростов — Новошахтинск вечером 11 мая. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:20 в Мясниковском районе. По предварительным данным, 29-летняя водитель автомобиля «Киа Сид» на нерегулируемом перекрестке, выезжая с улицы Туманяна в хуторе Красный Крым, не уступила дорогу и столкнулась с автобусом «Киа» (без пассажиров). Общественный транспорт ехал по главной дороге.

- После ДТП водитель «Киа Сид» скончалась до прибытия скорой медицинской помощи. На месте происшествия уже побывали правоохранители. Выясняются детали произошедшего, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Водителям напоминают: на дорогах нужно быть внимательными и осторожными, необходимо соблюдать ПДД и всегда выполнять требования дорожных знаков.

