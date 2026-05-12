Часть жителей Ростова осталась без горячей воды на время опрессовки теплосетей

Часть жителей Ростова-на-Дону осталась без горячей воды в связи проведением гидравлической опрессовки теплосетей и ремонта на ТЭЦ-2. Плановые работы, которые начались 12 мая, должны завершится 5 июня 2026 года. Информацию ООО «Ростовские тепловые сети» («РТС») передают городские власти.

Отключение горячей воды должны провести:

- в центре, в пределах Пушкинской — Буденновского — Серафимовича — Сиверса — Маркова — Локомотивной — Мечникова — Текучева — Чехова, а также на улицах: Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, на 20-й улице, в переулках Верхоянском и Втором;

- на Западном, пределах Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Литвинова — 2-й Володарского — Заводской — Каширской; На улицах Пескова, С. Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной, в переулке Машиностроительном и в Левенцовке.

Напомним, подобные работы и сопутствующие отключения необходимы при подготовке к отопительному сезону.

Ростовчан также просят сообщать о течи или размывах грунта. К таким местам нельзя подходить близко, нужно сразу же звонить в диспетчерские службы ООО «Ростовские тепловые сети», АО «Теплокоммунэнерго», департамента ЖКХ или по номеру «112».

АЛЛО!

Телефоны диспетчерских служб:

- ООО «Ростовские тепловые сети»: +7 (863) 234-89-44, +7 (863) 287-01-90, или круглосуточная горячая линия: +7 (961) 441-22-11, +7 (863) 210-47-32, +7 (863) 210-47-33;

- АО «Теплокоммунэнерго»: +7 (863) 285-06-66;

- ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики: «05», 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98;

