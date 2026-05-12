Жителя Ростовской области задержали с лесковыми сетями и незаконным уловом

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В Цимлянске в ходе операции «Путина-2026» задержали подозреваемого в браконьерстве. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации полиции, в акватории реки Россошь заметили 45-летнего мужчину на лодке ПВХ с лесковыми сетями. Во время осмотра у него изъяли орудия лова, а также 36 рыб. Ущерб составил более 63 тысяч рублей.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о незаконном вылове водных биоресурсов (п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ). На данный момент задержанный в качестве подозреваемого находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Таганрог снова стал лидером по ценам на мясо в Ростовской области

Таганрог опередил другие города Ростовской области по стоимости говядины (подробности)