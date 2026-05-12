НовостиОбщество12 мая 2026 11:45

Дончанин потерял более 1,3 млн рублей при попытке купить иномарку из Европы

Мужчина стал жертвой мошенников, когда хотел купить машину подешевле
Дмитрий КУТЕПОВ
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 40-летний мужчина, пытавшийся приобрести автомобиль из-за границы. О деталях схемы рассказали в главе донской полиции.

Как установили в ведомстве, потерпевший нашел в интернете фирму, специализирующуюся на доставке машин из европейских стран. Связавшись с так называемым продавцом, заявитель продолжил обсуждение деталей сделки в одном из мессенджеров.

Продавец убедил покупателя внести предоплату. Поверив собеседнику, житель Новошахтинска перечислил им 500 тысяч рублей. Этого оказалось недостаточно: вскоре лже-продавец потребовал еще 240 тысяч, объяснив переплату необходимостью оплатить госпошлину. Затем последовало новое требование — перевести залог за сам автомобиль 640 тысяч рублей.

Не сомневаясь в честности сделки, мужчина выполнил все финансовые поручения. Сумма перечислений достигла 1 380 000 рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь. Осознав, что он стал жертвой обмана, мужчина обратился в дежурную часть полиции.

Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников.

