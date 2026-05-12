БПЛА уничтожили в Ростовской области 12 мая

Силы ПВО работали утром 12 мая. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

БПЛА самолетного типа уничтожили в небе над Ростовской областью в период с 7 до 9 часов утра 12 мая. Также силы ПВО работали в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Всего за указанный период времени перехватили и уничтожили четыре БПЛА.

Напомним, также после 9 часов утра в Таганроге сохранялась ракетная опасность, потом объявили отбой угрозы. Кроме того, в ночь на 12 мая атаку БПЛА отразили в Миллеровском районе Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Новочеркасске прокуратура добилась выплаты для сына погибшего бойца СВО

Несовершеннолетнему сыну погибшего бойца отказывались перечислять выплату в 1 млн рублей (подробности)