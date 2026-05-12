БПЛА уничтожили в Ростовской области 12 мая

БПЛА самолетного типа уничтожили в небе над Ростовской областью в период с 7 до 9 часов утра 12 мая. Также силы ПВО работали в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Всего за указанный период времени перехватили и уничтожили четыре БПЛА.
Напомним, также после 9 часов утра в Таганроге сохранялась ракетная опасность, потом объявили отбой угрозы. Кроме того, в ночь на 12 мая атаку БПЛА отразили в Миллеровском районе Ростовской области.
