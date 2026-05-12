В Аксае аптека продала лекарства по рецептам прошлого года

В одной из аптек Аксая продали лекарства по просроченным на год рецептам. Об этом узнали во время внеплановой проверки, в итоге дело рассматривалось в суде, рассказали в территориальном органе Росздравнадзора.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в аптеке продали лекарства, популярные среди наркоманов, по старым рецептам. Например, выяснилось, что в январе 2026 года реализовали препарат по рецепту от 12 января 2025 года. Кроме того, в ряде бланков было указано старое название больницы, сейчас оно отличается от прежнего.

В Арбитражном суде Ростовской области аптечную организацию привлекли к ответственности (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ), был назначен штраф.

Напомним, ранее похожие нарушения выявили в одной из аптек Новочеркасска.

