Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 13:03

В Аксае аптека продала лекарства по рецептам прошлого года

Суд оштрафовал аксайскую аптеку после проверки Росздравнадзора
Ангелина СКИБА
Аптеку привлекли к административной ответственности.

Аптеку привлекли к административной ответственности.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В одной из аптек Аксая продали лекарства по просроченным на год рецептам. Об этом узнали во время внеплановой проверки, в итоге дело рассматривалось в суде, рассказали в территориальном органе Росздравнадзора.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в аптеке продали лекарства, популярные среди наркоманов, по старым рецептам. Например, выяснилось, что в январе 2026 года реализовали препарат по рецепту от 12 января 2025 года. Кроме того, в ряде бланков было указано старое название больницы, сейчас оно отличается от прежнего.

В Арбитражном суде Ростовской области аптечную организацию привлекли к ответственности (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ), был назначен штраф.

Напомним, ранее похожие нарушения выявили в одной из аптек Новочеркасска.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

13 административных дел завели в отношении водителей такси в Ростовской области

Работу водителей такси проверили в Ростовской области, выявили нарушения (подробности)