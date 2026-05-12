В СК завели дело после осквернения воинских захоронений в Ростовской области

В Ростовской области после осквернения воинских захоронений в поселке Целина завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Расследование ведется в рамках статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений).
По данным СК, захоронения пострадали 10 мая 2026 года. Следователи выясняют детали случившегося, а также устанавливают, кто именно совершил преступление.
Напомним, ранее о вандализме сообщили в соцсетях. Люди рассказали, что после праздника на Аллее Славы неизвестные порезали и порвали флаги, сломали кресты, разбили фотографии. Тогда же в сети появился комментарий районных властей. В администрации Целинского района подтвердили произошедшее, добавив, что в ситуации уже разбирается полиция.
В Новочеркасске прокуратура добилась выплаты для сына погибшего бойца СВО
Несовершеннолетнему сыну погибшего бойца отказывались перечислять выплату в 1 млн рублей (подробности)