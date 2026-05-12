Рейды против уличной торговли провели в Пролетарском районе Ростова

К административной ответственности привлекли 15 торговцев.

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону провели два рейда против уличной торговли. Проверку организовали сотрудники департамента потребительского рынка, сообщает «Панорама Ростова-на-Дону».

По итогам рейдов нелегальные торговые точки нашли на проспекте 40-летия Победы, в переулке Молочном, на улицах Богданова и Стальского, в районе площадей Толстого и Базарной.

К административной ответственности привлекли 15 торговцев, в их отношении составили 35 протоколов. Также всем раздали памятки с информацией о свободных местах на розничных рынках и ярмарках.

Жителям Дона напоминают: продукты, которые продаются на стихийных рынках, могут быть опасны для здоровья.

Добавим, также на Дону начали масштабную проверку качества продуктов в магазинах.

