Хирурги в Барнауле удалили пациенту пятикилограммовую опухоль печени

Хирурги решили удалить половину печени.

Барнаульские хирурги за 6,5 часа удалили гигантскую опухоль печени у 35-летнего пациента. Об этом сообщает издание amic.ru.

Пациентом оказался дальнобойщик из Камня-на-Оби. В феврале он почувствовал сильную боль в правом боку. Обследование показало огромное новообразование печени. Мужчину направили в городскую больницу № 5 Барнаула.

Опухоль располагалась в правой доле печени. Она занимала почти две трети брюшной полости и сдавливала здоровую часть органа. Перед операцией пациенту провели эмболизацию сосудов, чтобы уменьшить кровоснабжение опухоли.

Врачи столкнулись с серьезными трудностями. Опухоль изменила всю анатомию печени — сосуды и протоки. Пространство под диафрагмой было полностью заполнено, между тканями образовались спайки. Хирурги решили удалить половину печени.

Команда из девяти специалистов действовала медленно и поэтапно. Они использовали электрохирургические приборы. Вес новообразования достиг почти пяти килограммов.

Несмотря на сложность, операция прошла успешно. Уже через двое суток пациента перевели из реанимации в обычную палату. Он начал самостоятельно ходить и есть. Позже мужчина вернулся домой.

