Гостиницу «Московская» в Ростове продают за 295 миллионов рублей

Гостиницу на Большой Садовой выставили на продажу. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове выставили на продажу гостиницу «Московская». Такое предложение появилось на одном из известных сайтов с объявлениями.

Цена составляет 295 миллионов рублей. В объявлении указали, что отделки внутри нет. Также были опубликованы снимки с проектным ремонтом.

Известно, что внутри сохранилась большая входная группа с зоной ресепшена, номера и собственный внутренний двор. Первые этажи позволяют сделать магазины, ресторан и бар.

