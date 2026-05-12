Блокаднице из Константиновска помогли снять ошибочный арест с квартиры

С квартиры 88-летней блокадницы из Константиновска сняли ошибочный арест после вмешательства Следкома.

В Константиновске 88-летняя жительница блокадного Ленинграда больше полугода не могла снять ошибочный арест со своей единственной квартиры. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

В ноябре 2025 года она увидела на портале «Госуслуги», что на ее жилье наложено обременение. Как оказалось, арест предназначался другому человеку с похожими данными. Женщина обращалась в полицию, местную администрацию и другие инстанции, но проблему не решали. Тогда она пришла на личный прием к руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде.

Глава ведомства взял ситуацию на контроль и поручил руководителю Семикаракорского межрайонного следственного отдела помочь дончанке. Следователи оперативно связались с регистрирующими органами и судебными приставами. В итоге все ошибочные аресты и обременения с квартиры пожилой женщины полностью сняли.

