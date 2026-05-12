Конфликт с дракой произошл на Нагибина в Ростове

Пьяный мужчина устроил драку на Нагибина в Ростове. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове на улице Нагибина произошел конфликт между местными жителями. О случившемся сообщили в пресс-службе донской полиции.

По предварительным данным, нетрезвый мужчина вел себя агрессивно по отношению к прохожим. Один из водителей, который стал свидетелем происходящего, попытался пресечь его действия. Между мужчинами завязалась драка.

В полиции уточнили, что сейчас проводят проверку. Сотрудники устанавливают личности всех участников инцидента и выясняют, при каких обстоятельствах это произошло.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бабкина» собака не нужна!»: В Ростове таксу заперли в ванной без еды и воды на девять дней после смерти ее хозяйки