Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области потушили пожар на птицефабрике в хуторе Маркин. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 16:20. Загорелась кровля складского помещения. Площадь возгорания достигла 1600 квадратных метров. Огонь мог перейти на соседний ангар, где находилась домашняя птица.
Пожарным удалось локализовать возгорание и не дать огню перекинуться на ангар. А еще спасли больше 180 тысяч кур. В 21:40 пожар полностью ликвидировали.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области на птицефабрике произошел пожар, спасли 180 тысяч кур