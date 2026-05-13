В Ростове мужчина напал на прохожих

После драки на Нагибина полиция начала проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону днем, 12 мая, мужчина, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, начал кидаться на прохожих, об этом в городских пабликах рассказали свидетели инцидента.

За людей заступился проезжавший мимо мужчина. В результате между водителем и хулиганом завязалась потасовка.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку: устанавливаются личности всех участников инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в Донском главке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове на дороге водители машин устроили массовую драку

В Ростове на Суворовском произошла массовая драка