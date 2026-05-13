В Ростовской области за сутки потушили четыре пожара

В Ростовской области 12 мая произошли четыре техногенных пожара.

В Ростовской области спасателям в минувшие сутки, 12 мая, пришлось выезжать на несколько ЧП. В частности, сотрудники экстренных служб боролись с четырьмя пожарами, каждый из которых носил техногенный характер.

Также спасатели ликвидировали последствия двух ДТП, об этом сообщили в региональном МЧС.

— Всего в работе были задействованы 56 человек, 14 единиц техники , — добавили в экстренном ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в Ростовской области в ночь и утром 13 мая были сбиты 20 дронов.

