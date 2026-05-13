Режим ракетной и беспилотной опасности сняли в Ростовской области утром 13 мая

Ракетную опасность в течение прошедшей ночи и утром объявляли дважды. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 мая в Ростовской области сняли режим ракетной и беспилотной опасности. Оповещения поступили в приложении МЧС.

Беспилотная опасность сохранялась с 22:51 до 7:13. Ракетную опасность в течение прошедшей ночи и утром объявляли дважды, сняли угрозу в 6:22.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, в ночь на 13 мая атаку 20-ти БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, в Миллеровском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах.

Пострадавших нет, но был нанесен ущерб.

В частности, в хуторе Лихом Красносулинского района оказались повреждены кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах от обломков беспилотников пострадали установки ветроэлектростанции. Также части БПЛА нашли вблизи коммерческого и административного объектов в Первомайском районе Ростова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области из-за атаки БПЛА 13 мая пострадала ветроэлектростанция

В Ростовской области в ночь на 13 мая сбили 20 БПЛА (подробности)