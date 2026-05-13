В Ростове 14 мая часть Западного жилмассива останется без воды

Відключення води пов'язане із заміною аварійної ділянки водопроводу.

В четверг, 14 мая, часть западного жилого массива Ростова-на-Дону останется без воды. Как сообщили в администрации города, с 9 утра до 11 вечера будет приостановлена работа водонапорной станции «Содружества», а снабжение прекратится по конкретным адресам. Причиной тому станет замена аварийного участка водопровода, проложенного по улице Содружества.

Ограничения затронут здания под номерами 1, 3 и 5/60Б на улице 339 Стрелковой Дивизии. На улице Зорге без воды останутся дома 60/2, 60/1, 62, 64, 66, 68, 70, 70/1, 72/44 и 72/1, а также 70–72.

Что касается самой улицы Содружества, где и ведутся ремонтные работы, здесь подача воды прекратится в домах №№ 39/3, 39/2, 39 и 39/1, 41, 41/1 и 41А, 43, 43/1, 43/2, 88, 45, 45/1 и 47.

