Владелец гостиницы «Московская» в Ростове не отказался от реконструкции

Здание — памятник культурного наследия 1896 года постройки.

Столичная компания, которой принадлежит здание бывшей гостиницы «Московская» в центре Ростова-на-Дону не отказалась от планов по восстановлению объекта. Об этом изданию «Город N» рассказали в пресс-службе компании.

- Составляется техническое заключение о конструкциях, которое в дальнейшем позволит подготовить проект противоаварийных работ для гостиницы и соседних строений, — сообщили журналистам.

Напомним, речь идет о памятнике культурного наследия 1896 года постройки. При его содержании владелец должен придерживаться особых охранных требований.

В публикации сообщается, что новый собственник купил здание бывшей гостиницы в 2024 году. Площадь гостиницы — 6,8 тысячи квадратных метров, она расположена на участке в 2558 квадратных метров.

