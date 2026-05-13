Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 9:23

В Ставрополе осудили подростка, который насмерть сбил на самокате пенсионера

После ДТП с самокатом 68-летний пенсионер скончался в больнице от травм
Татьяна ТИХОНОВА
Самокатчик отвлекся от дороги, когда случилось ДТП.

Самокатчик отвлекся от дороги, когда случилось ДТП.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе осудили 17-летнего юношу, который ехал на самокате и насмерть сбил пенсионера в прошлом году. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что трагедия произошла 25 июня 2025 года.

- Подросток мчался по улице Ленина со скоростью более 20 километров в час. Он отвлекся от дороги и наехал на 68-летнего пешехода. Пожилой мужчина получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал юношу виновным по статье о нарушении правил безопасности транспорта, которое по неосторожности привело к смерти человека. Подростка приговорили к одному году ограничения свободы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток на электросамокате бабушки влетел во внедорожник в Кузбассе

Школьник получил ссадины и ушибы, а маму и бабушку оштрафовали (подробнее)