На майские праздники россияне всё чаще выбирали экзотические направления

Во время майских выходных россияне стали чаще выбирать для зарубежных поездок не только привычные туристические маршруты, но и редкие страны в Азии и Южной Америке. Африка осталась третьим по популярности направлением. Об этом свидетельствует аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов МегаФона.

Особенно заметный рост спроса зафиксирован в странах Южной Америки. Здесь существенный прирост показали Венесуэла (+63%), Уругвай (+55%), Бразилия (+52%), Колумбия (+42%) и Эквадор (+27%). Этот тренд подчёркивает растущий интерес россиян к экзотическим направлениям за пределами традиционных курортов.

Схожий энтузиазм наблюдается и в отношении азиатских стран. Путешественники всё чаще выбирают маршруты, которые ещё недавно считались экзотикой: Вьетнам (+131%), Монголия (+39%), Китай (+37%), Мьянма (+35%), Макао (+34%).

Интерес к дальним направлениям распространяется и на Ближний Восток. Здесь безусловным фаворитом среди россиян стала Саудовская Аравия, где спрос вырос на 42%. Это может быть связано с развитием туристической инфраструктуры в стране и появлением новых интересных маршрутов.

Далее география поездок переходит к африканскому направлению, где динамика оказалась разнонаправленной. Положительные значения отмечаются в Камеруне (+100%), Намибии (+36%), Марокко (+27%), Замбии (+24%), Эфиопии (+19%).

Среди европейских направлений популярностью пользовались Болгария (+23%), Дания (+10%) и Сербия (+7%), а в Океании интерес вырос к Новой Зеландии (+22%). Среди стран СНГ лидируют Армения (+15%) и Узбекистан (+8%).

Наиболее часто путешествия на майские праздники выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской областей, Краснодарского края, ХМАО и Башкирии.