Над Ростовской и еще 11 регионами за ночь уничтожили 36 дронов

ПВО за ночь сбила 36 украинских БПЛА над 12 регионами РФ. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 13 на 14 мая, с 21:00 до 7:00, средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в минобороны в своем МАХ-канале.

Атаку отражали над территориями 12 регионов России. В их числе — Ростовская область, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Новгородская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московский регион и Республика Крым.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

БПЛА сбили в Волгодонске в ночь на 14 мая