Детали дела об истязании детей в Ростовской области доложат главе СК России

Дело завели по двум уголовным статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Ростовской области после ТВ-передачи заподозрили в истязании детей и халатности, возбуждено уголовное дело (ст. 117 УК РФ, ст. 293 УК РФ). Расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее в эфире федерального телеканала рассказали о женщине, которая якобы не занимается воспитанием своих детей, систематически применяет к ним физическое и психологическое насилие, оставляет без еды и не дает учиться. При этом, заявили в передаче, органы опеки все еще не обратили должного внимания на семью.

- Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета, - сообщает пресс-служба федерального СК.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Или изобьем до полусмерти, или извиняйся!»: Под Ростовом подростки заставили школьника встать на колени, а потом напали

Под Ростовом компания подростков посреди улицы поставила на колени 13-летнего школьника и избила (подробности)