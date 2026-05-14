На Ростовской АЭС рассказали о работе после ночной атаки БПЛА на Волгодонск

Ростовская АЭС работает в штатном режиме.

Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Об этом после ночной атаки БПЛА на Волгодонск сообщили представители атомной станции. Пост был опубликован в официальной группе станции в соцсетях.

- Энергоблоки № 2, 3 и 4 - в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок № 1 находится в планово-предупредительном ремонте, — говорится в опубликованной информации.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 14 мая в Волгодонске был уничтожен БПЛА. Данные о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступали.

Добавим, по информации Минобороны России, с 21 часа 13 мая до 7 часов утра 14 мая силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской областью и еще одиннадцатью регионами страны.

