В Ростовской области новостройки оказались на 37% дешевле, чем по России

Один квадратный метр в новостройках Ростовской области стоил 137,1 тысячи рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года один квадратный метр в новостройках Ростовской области стоил 137,1 тысячи рублей. Показатель оказался на почти на 37% ниже, чем по стране (по России цена за квадратный метр составляла 219,5 тысячи рублей). Об этом говорится в исследовании Ростовстата.

Ростовская область стала шестой из восьми территорий ЮФО по стоимости жилья в новостройках. Дороже всего по округу «квадрат» новой жилплощади продавали в Республике Крым — 195,3 тысячи рублей, самую низку цену зафиксировали в Республике Калмыкия — 88,8 тысячи рублей.

На вторичном рынке квадратный метр продавали по 111,1 тысячи рублей, по России цены в этом сегменте были выше — более 143 тысяч рублей.

- В первом квартале 2026 года средняя цена квадратного метра в многоквартирных домах по области варьировалась в зависимости от типа квартир. Типовое жилье в новостройках в донском регионе сложились ниже, чем у ближайших соседей в Краснодарском крае и Астраханской области, на вторичном рынке жилья ниже, чем на Кубани, — говорится на сайте Ростовстата.

