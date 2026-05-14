Впервые за пять лет порт Ростова завершил год с убытком

В Ростове мощности порта планируют перенести на левый берег Дона. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порт Ростова-на-Дону завершил 2025 год с убытком в 9,7 млн рублей. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

В публикации говорится, что в предыдущие годы предприятие было прибыльным, а в 2025 году выручка оказалась «самой низкой за пять лет», составив 548,5 млн рублей. Указанная цифра на 23% меньше, чем фиксировали годом ранее.

Ростовский порт ведет погрузочно-разгрузочные работы в четырех локациях: три — в Ростове-на-Дону, еще одна площадка — в Аксайском районе, на улице Левобережной. В донской столице мощности порта в будущем планируют перенести с улицы Береговой на левый берег Дона. Ранее перенос порта предварительно оценили в 4 млрд рублей, отмечает «Город N».

