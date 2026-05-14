Аграрии Ростовской области засеяли уже свыше 1 млн га

Аграрии обеспечены необходимой техникой, семенами и удобрениями.

Яровой сев в Ростовской области выполнили уже на площади около 1,12 млн гектаров, это 57,3% от плана, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Всего донские аграрии планируют засеять свыше 1,95 млн га. К этому моменту зерновыми и зернобобовыми занято 462 тысячи га, технические культуры занимают 613,7 тысячи га. На 7,8 тысячи га высадили картофель и овощебахчевые культуры.

В лидерах по активности сева - южные территории, там уже прошли 88,4% от плана, то есть 336,9 тысячи га. Также на юге области почти завершили работы по зерновым и техническим культурам.

Аграрии обеспечены необходимой техникой, семенами и удобрениями. При этом фиксируются заморозки, недобор осадков и переувлажнение почвы.

- Хозяйства обеспечены всем необходимым, чтобы завершить сев в оптимальные сроки. Мы продолжаем оказывать поддержку: субсидии, гранты — в этом году наши фермеры могут получить до 7 млн рублей возмещения, — сообщил Юрий Слюсарь.

