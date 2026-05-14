Капитальный ремонт мемориала «Защитникам ростовского неба» начали в Ростове

Капитальный ремонт мемориала должны провести до осени.

В парке «Авиаторов» Ростова-на-Дону начали капитальный ремонт мемориального комплекса «Защитникам ростовского неба». Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

Планируются работы по укреплению постамента. Должны заменить облицовку и провести окраску декоративных металлических элементов. Также укрепят центральную лестницу мемориального комплекса.

- Ремонт планируется завершить до начала сентября этого года, — сообщил Александр Скрябин.

Мемориальный комплекс «Защитникам ростовского неба» открыли в 1972 году вблизи бывшего аэропорта «Ростов-на-Дону». Он включает в себя три стелы на больших братских могилах советских воинов и мирных граждан, погибших от рук оккупантов.

На стелах – тексты: «Никто не забыт и ничто не забыто», «Летчикам, отдавшим жизнь в боях за освобождение Ростова от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году» и «Здесь похоронены 1800 советских граждан, замученных и расстрелянных в 1941-1943 годах немецко-фашистскими захватчиками. Людям погибшим, но победившим!».

