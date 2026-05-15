Дождь зарядит на весь день.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 15 мая обещает принести дожди и грозы, а еще град и сильный ветер, по области – вплоть до штормового. Подробный прогноз на пятницу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди, возможна гроза, временами сильный дождь. Ветер северо-восточного направления с переходом на северо-западное и западное разовьет скорость до 7 - 12 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, при грозе – до 17 м/с. В ночь на 16 мая также ожидаются дождь, временами – сильный, гроза. Северо-восточный ветер сменится на северо-западный и западный, задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе до 17 м/с.

В Ростовской области в пятницу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, гроза, в отдельных районах зарядит сильный дождь, даже ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 20 - 25 м/с. Утром в отдельных районах туман. Юго-западный и западный с переходом на северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью в 6 - 11 м/с, местами порывы усилятся до 12 - 14 м/с, при грозе – до 15 - 18 м/с, в отдельных районах – до штормовых 20 - 25 м/с. В ночь на субботу будет облачно с прояснениями. Местами прольется дождь, возможна гроза, в отдельных районах пойдет сильный дождь, даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 - 25 м/с северо-восточного с переходом на северо-западное и западное направление.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 15 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +17 — +19 градусов. В ночь на 16 мая столбики термометров опустятся немного, до +14 — +16 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +17 до +22 градусов, местами – до +28. В ночь на субботу ожидается от +12 до +17 градусов, при прояснениях похолодает до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

