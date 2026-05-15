В Ростове ремонт энергоблока № 2 ТЭЦ-2 планируют завершить в середине июня

Подготовка к новому отопительному сезону должна быть завершена к началу осени.

Глава города Ростова Александр Скрябин в своем MAX-канале проинформировал горожан о сроках восстановительных работ на ТЭЦ-2, где прошедшей зимой случилась крупная коммунальная авария. Речь идет об энергоблоке № 2.

Согласно заявлению руководства компании, которой принадлежит ТЭЦ-2, ремонт здесь рассчитывают окончить в середине июня.

Эту тему обсудили в рамках расширенного планерного совещания, посвященного подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему сезону 2026–2027 годов. Заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ Станислав Марченко доложил, что к плановым работам на теплоэлектроцентрали компания приступила сразу после завершения отопительного периода — с 15 апреля.

В ходе заседания также рассматривалась ситуация в поселке «Горизонт», где из-за сильного износа сетей прошлой зимой выросло число порывов. Для решения проблемы в инвестпрограмму предприятия включили реконструкцию проблемного участка. Сейчас идет замена теплотрассы в переулке Забайкальском, при этом, чтобы не оставлять жителей без горячего водоснабжения, была смонтирована временная линия. Завершить эти работы планируется до 30 июня.

По итогам прошедшего отопительного сезона мэр поручил заняться вопросом повышения надежности электроснабжения в ряде жилых комплексов и СНТ, где фиксировались частые отключения света. Уже проведены консультации с электросетевыми организациями и намечены конкретные меры для стабилизации работы инфраструктуры.

Помимо этого, с 7 мая в городе начал действовать общегородской штаб по подготовке к зиме объектов ЖКХ, социальной сферы и инженерных коммуникаций. В общей сложности к холодам предстоит подготовить более 600 социальных учреждений (до 1 сентября) и свыше 7 300 многоквартирных домов (до 15 сентября).

