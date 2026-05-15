В Ростове военный суд приговорил мужчину, призывавшего уничтожать русских детей

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

В Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Запорожской области, признанному виновным в публичных призывах к терроризму. Мужчина, в частности, оправдывал удары по российским городам и склонял аудиторию к расправе над русскими детьми.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе разбирательства было доказано, что 8 июня 2023 года фигурант, проживающий в Мелитополе Запорожской области, оставил в одном из телеграм-каналов комментарий. В этой записи он выразил поддержку ракетным атакам вооруженных сил Украины по территории России и ее мирному населению.

Спустя несколько дней, 13 июня, он разместил еще одно сообщение с призывом уничтожать русских детей.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

